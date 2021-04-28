Возгорание произошло в общежитии в Великих Луках

09:40, 28 апреля 2021, ПАИ

Возгорание произошло в общежитии на улице Гоголя в Великих Луках 27 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

27 апреля в 21:12 поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в Великих Луках на улице Гоголя. В результате пожара по всей площади выгорело помещение общей кухни, закопчен потолок коридора.

Для ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники и 14 человек. Предположительной причиной пожара стал поджог.