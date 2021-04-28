Очаг коронавируса выявлен в Новоржевской школе
В Новоржевской средней школе выявлен очаг заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
По словам главы региона, заболели четыре учителя и 7 школьников.
Ранее сообщалось, что у 11 прибывших из Индии в Псков студентов Псковского государственного университета нашли коронавирус. Сейчас студенты на карантине, университет принял все необходимые меры для предотвращения распространения вируса.
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