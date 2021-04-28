Опробовать старинную письменность приглашает Пушкинский музей-заповедник «Михайловское»

10:58, 28 апреля 2021, ПАИ

​

Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает на необычные мастер-классы, посвящённые русскому языку и старинной письменности. Об этом сообщается в группе музея в «ВКонтакте».

Участники мастер-классов смогут попробовать старинную письменность: предметную, веревочную, берестяную, на восковых дощечках и бумаге, узнать особенности написания писем в России 19-го века, услышать историю письменных принадлежностей и многое другое.

Мастер-классы проводятся в Центре творческих музейных программ в деревне Бугрово. Записаться на мастер-класс и получить подробную информацию можно по телефонам 8(81146)2-23-21 и 2-26-09.