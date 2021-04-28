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Происшествия

Шесть ручных гранат времен Великой Отечественной войны нашли в Великих Луках

Шесть ручных гранат времен Великой Отечественной войны обнаружили в Великих Луках 27 апреля. Об этом Псковскому агентству информации  сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук нашла на улице Тургенева две ручные гранаты РГ-42 и четыре гранаты Ф-1.

В тот же день вблизи деревни Моглино Псковского района нашли минометную мину калибра 81 миллиметр.

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