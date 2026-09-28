ДТП на улице Чудской в Пскове: 33-летний мотоциклист госпитализирован после падения
Водитель мотоцикла Honda CBR не справился с управлением и упал с транспортного средства в Пскове на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона, возле дома № 4. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» MAX.
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
33-летнего мотоциклиста госпитализировала бригада медицины катастроф.
На месте работают спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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ДТП на улице Чудской в Пскове: 33-летний мотоциклист госпитализирован после падения
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