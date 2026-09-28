ДТП на улице Чудской в Пскове: 33-летний мотоциклист госпитализирован после падения

20:38, 28 сентября 2026, ПАИ

Водитель мотоцикла Honda CBR не справился с управлением и упал с транспортного средства в Пскове на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона, возле дома № 4. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» MAX.



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»









33-летнего мотоциклиста госпитализировала бригада медицины катастроф.

На месте работают спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.