Рамки с медом украл из ульев безработный в Дедовичском районе

11:13, 28 апреля 2021, ПАИ

В Дедовичском районе безработный украл из пчелиных ульев рамки с медом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Кража произошла в деревне Крючково на территории дачного участка. Вором оказался 20-летним безработным, ранее судимым жителем поселка Дедовичи. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Пскове полиция раскрыла кражу ноутбука, планшета. мультиварки, мобильника и другого имущества, совершенную 25 апреля из квартиры дома на улице Н. Васильева. В этом преступлении подозревается 43-летний судимый мужчина. Он признался в краже, часть похищенного изъяли полицейские.

В Новосокольническом районе из дома в деревне Старосокольники были похищены газовый баллон и металлический бак. В этом преступлении подозревается неработающий 33-летний житель Новосокольнического района.

23 апреля в Печорах из кладового помещения предприятия на улице Заводской украли две бензопилы. Причиненный ущерб составил 26 тысяч рублей. Полиция вскоре установила преступника, им оказался 26-летний житель Печор. Похищенные бензопилы обнаружены и изъяты. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

14 марта в поселке Бежаницы из автомашины ВАЗ-2105, стоявшей у магазина на улице Советской, были похищены магнитола, документы и аккумулятор. В этой краже подозреваются двое безработных жителей Новоржева 23 и 22 лет. Возбуждено уголовное дело. Изъята похищенная автомагнитола. Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.