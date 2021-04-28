Нетрезвые водители повторно попались за рулем в Пскове, Невеле и Островском районе

11:19, 28 апреля 2021, ПАИ

В Пскове, Невеле и Островском районе полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 27 апреля в Пскове у дома на улице Вокзальной дорожные полицейские остановили для проверки автомашину «Шевроле Нива», которой управлял нетрезвый 45-летний житель Псковского района.

В этот же день в Невеле около 12:00 на улице Ставского на мопеде ехал 27-летний местный житель. Выяснилось, что этот молодой человек тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

26 апреля вечером в Островском районе на дороге Остров – Вышгородок стражи порядка остановили «Ниссан». За рулем иномарки был 30-летний житель Островского района. И он оказался «под градусом».

По данным фактам полиция проводит проверки.