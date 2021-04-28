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Общество

291 млн рублей получит Псковский ФОМС на финансовое обеспечение в условиях пандемии

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания.

Более 293 млн рублей получит территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области из федерального бюджета. Из них 291 млн рублей пойдёт на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях пандемии. Об этом сообщила директор Псковского ФОМС Валентина Альбова на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 28 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Члены «бюджетного» комитета рассмотрели проект закона Псковской области «О внесении изменений в закон Псковской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В ходе выступления с докладом Валентина Альбова сообщила, что законопроект подготовлен в связи с тем, что в территориальный ФОМС будут направлены дополнительные средства из федерального бюджета в связи с нехваткой средств в 2020 году на оплату медицинской помощи.

Она отметила, что на увеличение доходной части Псковского ФОМС будет направлено более 293 млн рублей, из них 291 млн – на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях пандемии.

С учётом вносимых изменений доходы бюджета фонда на 2021 год предлагается утвердить в сумме 8 646 631,9 тыс. рублей, расходы – в сумме 8 762 515 тыс. рублей. Параметры доходной и расходной частей на плановый период 2022 и 2023 годов остаются без изменений.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания.

Члены «бюджетного» комитета приняли решение рекомендовать представленный законопроект к принятию в двух чтениях. Окончательное решение депутаты Псковского областного Собрания примут завтра, 29 апреля, на очередной сессии.

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291 млн рублей получит Псковский ФОМС на финансовое обеспечение в условиях пандемии

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