291 млн рублей получит Псковский ФОМС на финансовое обеспечение в условиях пандемии

11:29, 28 апреля 2021, ПАИ

Более 293 млн рублей получит территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области из федерального бюджета. Из них 291 млн рублей пойдёт на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях пандемии. Об этом сообщила директор Псковского ФОМС Валентина Альбова на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 28 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Члены «бюджетного» комитета рассмотрели проект закона Псковской области «О внесении изменений в закон Псковской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В ходе выступления с докладом Валентина Альбова сообщила, что законопроект подготовлен в связи с тем, что в территориальный ФОМС будут направлены дополнительные средства из федерального бюджета в связи с нехваткой средств в 2020 году на оплату медицинской помощи.

Она отметила, что на увеличение доходной части Псковского ФОМС будет направлено более 293 млн рублей, из них 291 млн – на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях пандемии.

С учётом вносимых изменений доходы бюджета фонда на 2021 год предлагается утвердить в сумме 8 646 631,9 тыс. рублей, расходы – в сумме 8 762 515 тыс. рублей. Параметры доходной и расходной частей на плановый период 2022 и 2023 годов остаются без изменений.

Члены «бюджетного» комитета приняли решение рекомендовать представленный законопроект к принятию в двух чтениях. Окончательное решение депутаты Псковского областного Собрания примут завтра, 29 апреля, на очередной сессии.