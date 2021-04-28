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Дорога ярости. Пробки отравляют жизнь псковичей

Псков охватила волна преображений. В разных уголках начались ремонтные работы по благоустройству и ремонту дорог в рамках госпрограмм. Казалось бы, можно хлопнуть пробкой шампанского, но вместо этого город в пробках стоит. За последние несколько дней выросло количество жалоб со стороны жителей, а социальные сети стали площадкой для гнева, поиска виновных и историй о проблемах из-за опозданий. Если народ судачит, следует об этом поговорить. Корреспонденты Псковского агентства информации пообщались с водителями и пользователями общественного транспорта о ситуации на дорогах. Мнения псковичей собраны в нашем опроснике.


Говоря откровенно, в нашем городе настоящих пробок нет. В сравнении с Москвой или Санкт-Петербургом у нас скорее заторы, чем поток со скоростью три метра в час. Но если учитывать масштабы и ограниченное количество маршрутов – проблема существенная. Там, где в обычное время можно проехать за десять минут, порой уходит по сорок-пятьдесят. Причины очевидны: ремонт и, как говорят автолюбители, нерасторопность водителей. «Постоянно попадаю в пробки и отношусь к этому отрицательно, мягко говоря. У нас пробки на пустом месте. Вместо десяти машин проезжает пять. У нас нет организации дорожного движения. Был слух, что заказали проект, но результатов не видно. К примеру, на площади Ленина: сделали две полосы для поворота в сторону центра, а что мешает сделать среднюю полосу и направо, и налево. Никому же не мешает. Поток ускорится», - говорил водитель такси.
Его коллега, к слову, дополнил, о ремонтных работах. Ухудшает ситуацию, скорее, не их наличие, а организация. По словам автомобилистов, следует делать всё постепенно, а не перекрывать всё сразу. «Зачем затруднять движение, если вы делаете тротуар?» - говорил пскович.
Случаются и конфликты на этой почве. Пассажиры такси часто недовольны длительностью поездки. Опаздывают, нервничают, просят поторопиться. «Я, где возможно, ускоряюсь, а так поездка по времени особо не изменяется. В таких случаях напоминаю о том, чтобы заказывали подачу машины раньше и планировали поездку с учётом пробок», - резюмировал таксист.

Пользователи общественного транспорта видят ситуацию ненамного лучше. Для них главный виновник – ремонт. «Плохо, конечно, не успеваем на пары. Пешком идти долго, очень часто опаздываем», - говорили студенты.
Люди постарше больше сетуют на дорожную обстановку вечером. «Вечером не доехать. Ремонт и много машин. Будет тепло, поедем на велосипеде», - говорила псковичка.
Среди респондентов были и те, кто терпеливо и с пониманием относится к происходящему. «Неприятно, конечно, но раз нужно, то нужно. Потерпим».
В будущем планируется ремонт Ольгинского моста, и на это опрошенные отреагировали довольно резко и в непечатной форме. Планируют перемещаться вплавь или пешком.

Преображения – это хорошо. Ради красоты и комфорта, возможно, следует потерпеть некоторые неудобства. Погода позволяет использовать альтернативные варианты перемещения, да и майские праздники немного разгрузят транспортный поток. Будьте внимательны на дорогах и не тратьте энергию на агрессию. Всё, что делается - делается ради нас. Скоро оценим результаты.

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