Первомайскую «Профсоюзную регату» проведёт Псковский облсовпроф

12:38, 28 апреля 2021, ПАИ

Псковский областной совет профсоюзов 1 мая проводит акцию «Профсоюзная регата», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.

Мастер-класс для профсоюзного актива организует общественная организация «Федерация гребли на лодках «Дракон» Псковской области.

«История dragon boat насчитывает более 2000 лет. Первые лодки, явно напоминающие дракона, появились в Китае, где, наряду с другими странами Азии, это существо считается священным. С 1978 года гонки на «драконах» проводят на остальных континентах. Будучи, по сути, родственными гребле на байдарках и каноэ, соревнования на лодках «Дракон» постепенно обзавелись федерациями, календарем, приобрели популярность и стали очень массовыми», – пояснили в пресс-службе профсоюзов области.

Гребля на 20- и 10-местных лодках «Дракон» появилась в Пскове в 2005 году по инициативе тренеров на байдарках супругов Воробьевых. Первые награды – две золотые и серебряную медали – псковичи завоевали в 2007 году на первом клубном чемпионате Европы в Санкт-Петербурге. Гребцы представляют Псковскую область в составе сборной команды России на национальных и международных чемпионатах.