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Общество

Продавцы и покупатели недовольны обновлённым дачным рынком на «Ниве»

Продавцы и покупатели недовольны обновлённым дачным рынком, который появился на «Ниве» в Пскове после демонтажа прежних мест. Об этом пишет газета «Аргументы и факты - Псков».

«Пенсионеры будут стоять под солнцем и дождем, зато раскраска веселая, жизнеутверждающая», - писала в соцсетях псковичка Светлана. «Негуманно людей в почтенном возрасте оставить без навеса», - отмечала другая пользовательница.

«Когда построили прежний павильон, было очень хорошо. Правда, не всем места хватало, - поделилась псковичка Наталья Ильина, продающая здесь излишки с дачи. - Ведь торгашей становится все больше и больше. Многие хотят продать излишки своей продукции. Я, например, иногда продавала излишки раннего картофеля и ягод. Пользовалась столом в павильоне. Было очень удобно. Была скамейка, И посидеть можно было, когда не было покупателей. И от непогоды можно было спрятаться. А что сейчас? Под открытым небом стоять часами и продавать свою продукцию. Холодно и неудобно. Ладно, кто помоложе, а ведь есть и пожилые, кто выращивает свои растюхи, чтобы поиметь дополнительный заработок, ведь пенсии не велики. Думаю, что все, кто пользуется этими новыми столами, тоже недовольны».

Директор рынка Владимир Конихин заверил, что к нему с просьбами или жалобами насчет обновленного дачного рынка никто не обращался. «У нас бесплатных мест было всего 28, а сейчас под сотню. Мы новые столы поставили, чистоту и порядок навели. А что до того, что нет крыши, так этот вопрос решен — продавцы будут приносить свои зонтики, а мы им бесплатно предоставим помещение, в котором они их будут хранить», - объяснил Конихин, добавив, что администрация рынка готова идти навстречу продавцам и решать возникающие вопросы.

«Какая бабушка, которая принесла на продажу 2-3 килограмма ягод и пучок укропа, будет покупать большой зонт?!» - заметила Наталья Ильина.

Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Василий Демидов сообщил, что не видит проблемы в сложившейся ситуации. «Мы осматривали новую площадку: территория расчищена, установлены довольно крепкие столы, а что до отсутствия мест для сидения и крыши, так это рассчитано на то, что дачники и огородники там долго не задерживаются, продают продукцию и уходят. Если у кого-то есть желание торговать весь день, то для этого на этом же рынке предусмотрены платные места», - напомнил Василий Демидов.

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