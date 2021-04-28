От -3 до +28 градусов: метеорологи спрогнозировали погоду в мае в Псковской области

12:51, 28 апреля 2021, ПАИ

В мае на погоду в Псковской области преобладающее влияние будут оказывать поля повышенного атмосферного давления, которые будут сменяться перифериями циклонов. Этот факт гарантирует псковичам сухую погоду, изредка будут и дождливые дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Среднемесячная температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы или на один градус выше климатической нормы. Месячная сумма осадков ожидается 60-120% от нормы.

В первой половине месяца преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах +13…+18 градусов, ночные температуры прогнозируются в пределах +2…+7 градусов, с понижением в отдельные ночи до -3…0 градусов.

Во второй половине преобладающие дневные температуры составят +17…+22 градуса, в отдельные дни возможно повышение температуры до +25…+28 градусов. Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах +6…+11 градусов с понижением в отдельные ночи до +3…+5 градусов.