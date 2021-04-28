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Вопросы охраны труда на псковских предприятиях обсудили в облсовпрофе

Сегодня, 28 апреля, по случаю празднования Всемирного дня охраны труда профсоюзы проводят информационно-разъяснительную кампанию, направленную на пропаганду современных методов обеспечения безопасности труда, создание здоровых условий труда для работников, повышение культуры производства и качества жизни, а также ответственного отношения к собственному здоровью, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Девиз Всемирного дня охраны труда в этом году – «Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис – инвестируйте в устойчивую систему охраны труда», а лозунг – «Оптимизация охраны труда и будущее этой сферы».

«Коронавирус внёс определённые коррективы в проведение всевозможных мероприятий, и если ранее на конференцию по охране труда мы собирали сотни людей, то в этом году нам приходится отмечать такой значимый для сферы труда праздник в немногочисленном составе. Но наше мероприятие транслировалось на канале YouTube и в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице Псковского областного совета профсоюзов», – отметил председатель региональных профсоюзов Игорь Иванов.

В работе конференции также приняли участие представители органов государственной власти и надзора, сообщили в пресс-службе облсовпрофа. Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников рассказал о состоянии рынка труда в регионе. Руководитель Государственной инспекции труда Псковской области Геннадий Иойлев проинформировал участников конференции о производственном травматизме и состоянии условий труда в Псковской области в 2020 году и в первом квартале 2021 года. Советник председателя Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль рассказала об основных изменениях в нормативно-правовом регулировании вопросов охраны труда с 2021 года.

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