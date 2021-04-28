Страдающую потерей памяти псковичку разыскивает полиция

13:01, 28 апреля 2021, ПАИ

Полиция Псковской области разыскивает 25-летнюю Татьяну Горлачеву, которая утратила связь с родственниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

Приметы: на вид 25 - 27 лет, рост около 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, короткие, глаза карие. Особая примета: на плече татуировка в виде сердца.

Была одета: ветровка, черные кроссовки на высокой белой подошве, синие лосины с белыми полосами. Девушка страдает потерей памяти.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, обратиться по телефону 8-911-359-61-63.