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Псковичкам грозит 6 лет тюрьмы за обналичивание материнского капитала

Псковичкам грозит 6 лет тюрьмы за обналичивание материнского капитала, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Прокурор утвердил обвинительные заключения по шести уголовным делам в отношении женщин, имеющих право на получение материнского капитала, но использовавших его для незаконного получения денежных средств в виде социальных выплат для личного обогащения.

Жительницы Пскова и нескольких районов Псковской области, являясь держателями материнского капитала, вместо того, чтобы получить в установленном законом порядке причитающиеся им выплаты, вступили в преступный сговор с представителями одного из Псковских агентств по недвижимости.

В результате совершения преступных действий, направленных на незаконное получение выплат, 14 матерей при пособничестве работников агентства, создавших фиктивные условия, незаконно получили выплаты материнского капитала на сумму более 7 млн рублей.

Деньги женщины разделили с работниками агентства, таким образом совершив преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. В настоящее время уголовные дела в отношении шести матерей направлены в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении основных фигурантов находится в стадии предварительного расследования. Санкция ч. 3 ст. 159.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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