Скорая помощь в Псковской области справилась с огромной нагрузкой – Михаил Ведерников

13:42, 28 апреля 2021, ПАИ

Скорая помощь в Псковской области справилась с огромной нагрузкой, отметил губернатор Михаил Ведерников, поздравляя медиков с профессиональным праздником, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Праздник появился в сложное время, во время борьбы с коронавирусом. Первый удар на себя приняли работники скорой, водители. Нагрузка была большой, но вы приняли и выдержали её достойно», - подчеркнул глава региона, отметив, что количество вызовов в сутки могло доходить до тысячи.

«Вызовы, конечно, не всегда объективно относились к ведению скорой помощи, но тем не менее вы со всем справились. Мы вам очень благодарны. У жителей региона тоже нет особых жалоб на вашу работу, люди пишут слова благодарности», - сказал губернатор.