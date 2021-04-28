8 тысяч 600 сосен высадят сегодня в Печорском районе в рамках акции «Сохраним лес»

14:58, 28 апреля 2021, ПАИ

8 тысяч 600 молодых сосен высадят 28 апреля в Печорском районе в рамках акции «Сохраним лес». Об этом Псковскому агентству информации рассказал начальник лесного отдела ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» Александр Иванов.

28 апреля работники ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» совместно с лесничеством и комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области начали высаживать сосны на территории лесного фонда КУ «Печорское лесничество». Сегодня планируется высадка 8 тысяч 600 молодых сосен на территории 2,9 гектара. В рамках проекта к концу года планируется высадить 195 гектаров леса.

Противопожарный лесной центр помимо мониторинга пожарной опасности в лесах и тушения лесных пожаров занимается воспроизводством и сохранением лесов, а также уходом за ними. Федеральная акция «Сохраним лес» проводится ежегодно в рамках национального проекта «Экология». Лесовосстановительная кампания проходит в стране третий год. Псковская область приняла в ней активное участие: в 2019-2020 годах регион исполнил более 100% от заявленных обязательств.