Начальник псковского управления строительства и капремонта оштрафован за игнорирование обращения гражданина

15:08, 28 апреля 2021, ПАИ

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В Управлении строительства и капитального ремонта администрации города Пскова обнаружили несоблюдение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщила прокуратура Пскова.

В ходе проверки установлено, что обращение от гражданина, поступившее в адрес начальника управления, не было рассмотрено в установленный законодательством 30-дневный срок.

В отношении начальника управления возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.