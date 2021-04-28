Начальник псковского управления строительства и капремонта оштрафован за игнорирование обращения гражданина
В Управлении строительства и капитального ремонта администрации города Пскова обнаружили несоблюдение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщила прокуратура Пскова.
В ходе проверки установлено, что обращение от гражданина, поступившее в адрес начальника управления, не было рассмотрено в установленный законодательством 30-дневный срок.
В отношении начальника управления возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.
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