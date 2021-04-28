Александр Котов о вступлении Юрия Семёнова в должность главы Порховского района: Это очень ценная победа

15:19, 28 апреля 2021, ПАИ

«Это, безусловно, очень ценная победа для вас, для всех нас, кто вас поддерживал, для жителей Порховского района. Особенно она ценна тем, что вы возвращаетесь на свою малую родину, только теперь в другом качестве – в качестве руководителя муниципального образования», - заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, поздравляя Юрия Семёнова с вступлением в должность главы Порховского района.

Торжественная церемония официального вступления в должность избранного главы Порховского района Юрия Семёнова прошла 28 апреля. На инаугурации присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, депутаты Геннадий Григорьев и Сергей Быков, депутаты районного собрания, представители общественных организаций и духовенства. Мероприятие прошло с ограниченным количеством приглашённых и при соблюдении мер противоэпидемической безопасности.

Открыл церемонию председатель территориальной избирательной комиссии Порховского района Сергей Герасимов, который огласил результаты выборов и вручил победителю избирательной кампании Юрию Семёнову удостоверение главы Порховского района.

Руководитель муниципалитета принёс присягу, дав клятву соблюдать федеральное и региональное законодательство, Устав района, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, после чего прозвучали поздравления в адрес избранного главы района.

Губернатор Михаил Ведерников поблагодарил жителей Порховского района, которые в непростое для муниципалитета время объединились вокруг кандидата сплочённой командой и помогли ему получить убедительную победу. Глава региона поздравил Юрия Семёнова с вступлением в должность. «Сейчас у вас начинается самый ответственный период. Нужно оправдать доверие граждан. Мы, администрация Псковской области, Псковское областное Собрание депутатов, разделяем эту ответственность, помним все те обещания, которые мы вместе с вами давали избирателям – жителям Порховского района. Подтверждаем, что такой единой большой командой мы сделаем всё для того, чтобы Порховский район динамично развивался. Он, безусловно, этого заслуживает», - отметил губернатор и по сложившейся за годы традиции вручил избранному главе настольную плакетку с перечнем показателей эффективности высших должностных лиц России.

Александр Котов подчеркнул, что губернатор Михаил Ведерников всегда внимателен к проблемам муниципалитетов и к деятельности глав районов, городских и сельских поселений: «Эта поддержка для вас будет, безусловно, самой значимой».

«Со своей стороны хочу сказать, что и областное Собрание депутатов, и те депутаты, которые избраны от этой территории по одномандатному округу, по спискам, будут вам оказывать помощь и поддержку. Вы, конечно же, можете рассчитывать и на помощь и поддержку администрации, которую возглавляет губернатор, органов исполнительной власти области. Но самое главное, у вас есть поддержка глав поселений: здесь работают опытные, добросовестные люди, которые знают положение дел на местах. Они будут помогать вам. Всегда помните о том, что и вы должны помогать им в работе, потому что они находятся на передовой, там, где живут люди», - обратился к Юрию Семёнову Александр Котов, пожелал избранному главе доброго здоровья и успехов, после чего вручил наручные часы с символикой региона на память о событии.

От лица коллег – глав муниципалитетов Юрия Семёнова поздравила председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская. «До недавнего времени мы с вами были партнёрами, а теперь мы коллеги», - обратила внимание глава Красногородского района – до избрания Юрий Семёнов занимал должность советника генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» по взаимодействию с органами власти.

«Теперь у нас одно направление, одна цель и одни задачи. Уверена, что ваш профессиональный опыт, ваша целеустремлённость поможет достичь намеченных планов, тем более что фундамент для деятельности заложен основательный – главное, продолжать строить так же надёжно и качественно при поддержке надёжной команды, единомышленников и соратников», - обратилась к коллеге Валентина Понизовская и пожелала Юрию Семёнову сил и терпения.

Избранный глава Порховского района Юрий Семёнов поблагодарил всех за поддержку и доверие. «Спасибо всем, кто пришёл 11 апреля на избирательные участки, двойное спасибо тем, кто поддержал мою кандидатуру. Понимаю, какой кредит доверия мне был выдан. Поверьте, я приложу все усилия, весь свой опыт для достижения нашей общей цели – улучшения жизни наших земляков», - обратился к порховичам избранный глава района.

Официальная церемония вступления в должность завершалась гимном Псковской области.

11 апреля голоса в поддержку кандидата от партии «Единая Россия» Юрия Семёнова отдали 58,38 % жителей Порховского района, принявших участие в выборах.