Жители Псковской области получат выплаты на детей до майских праздников

15:29, 28 апреля 2021, ПАИ

В Псковской области по поручению губернатора социальные выплаты на детей направят до майских праздников. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на комитет по соцзащите.

295,1 млн рублей уже направлено в органы соцзащиты городов и районов области для выплаты мер соцподдержки. Речь идет о:

- ежемесячной выплате на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет включительно;

- ежемесячном пособии на ребенка военнослужащего;

- ежемесячной выплате в связи с рождением первого ребенка;

- единовременном пособии при рождение ребенка неработающим гражданам;

- ежемесячном пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет;

- региональной социальной доплате к пенсии;

- мерах соцподдержки гражданам, подвергшимся радиации;

- денежной компенсации взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан.

Средства уже направляются на счета жителей.

Зачисление ежемесячной выплаты на третьего ребенка или последующих детей и ежемесячного пособия на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан планируется 5 мая.