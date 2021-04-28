Жители Псковской области получат выплаты на детей до майских праздников
В Псковской области по поручению губернатора социальные выплаты на детей направят до майских праздников. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на комитет по соцзащите.
295,1 млн рублей уже направлено в органы соцзащиты городов и районов области для выплаты мер соцподдержки. Речь идет о:
- ежемесячной выплате на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет включительно;
- ежемесячном пособии на ребенка военнослужащего;
- ежемесячной выплате в связи с рождением первого ребенка;
- единовременном пособии при рождение ребенка неработающим гражданам;
- ежемесячном пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- региональной социальной доплате к пенсии;
- мерах соцподдержки гражданам, подвергшимся радиации;
- денежной компенсации взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан.
Средства уже направляются на счета жителей.
Зачисление ежемесячной выплаты на третьего ребенка или последующих детей и ежемесячного пособия на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан планируется 5 мая.