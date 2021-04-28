Режиссёр псковского спектакля «Смерть Тарелкина» раскрыл подробности постановки

15:48, 28 апреля 2021, ПАИ

Московский режиссер Хуго Эрикссен работает в Псковском театре драмы над премьерой «Смерть Тарелкина», которая состоится 12, 13, 18 и 22 мая на большой сцене. Как связаны Сухово-Кобылин и лихие 90-е, «Смерть Тарелкина» и эстетика Тарантино, он рассказал в интервью пресс-службе театра.

Действие пьесы Сухово-Кобылина, написанной в 1869 году, Хуго Эрикссен переносит в Петербург 90-х годов. «Мне показалось, что 90-е годы – очень точная аналогия с тем временем: с разницей больше чем в сто лет мы видим нашу страну в момент слома, и, как всегда, в такой переходный период появляется неопределенность законов, брожение, произвол, так скажем, немного Дикого Запада перед приходом к цивилизованному миру. Думаю, что эта среда будет плодотворна для оправдания многих событий, происходящих в пьесе», – пояснил режиссер.

Создатели спектакля намеренно отказываются от интерпретации «Смерти Тарелкина» как черной комедии с элементами фарса, буффонады и фонтанирующим гротеском, переключая действие пьесы из области фантасмагории в реальность. Отказавшись от штампа исполнения этой пьесы «с размалеванными лицами и с борющимися за комические реакции артистами», режиссер предлагает «разыграть пьесу Сухово-Кобылина как некую криминальную историю из 90-х, перевести это в балабановский или тарантиновский ключ», что, по его мнению, «даст изящный и ироничный способ ощутить пульсацию авторского содержания» и не будет являться «издевательством над классикой».

Хуго Эрикссен подчеркнул, что рассматривать спектакль как его политическое высказывание о сегодняшних реалиях не стоит. «Я не планирую вживлять в пьесу личное высказывание – достаточно того, что уже сказано Сухово-Кобылиным, а дальше каждый волен сам искать параллели и задумываться над тем, что изменилось в сравнении с теми временами, когда жил автор, и что изменилось в сравнении с 90-ми с позиции сегодняшнего дня. Если параллели возникнут, значит, они проступают помимо нашей воли и доказывают прозорливость и тонкость чувства реальности самого Сухово-Кобылина», – отметил режиссер.

Премьера спектакля «Смерть Тарелкина» состоится на большой сцене Псковского театра драмы 12, 13, 18 и 22 мая. Купить билеты можно в кассе театра или на официальном сайте.