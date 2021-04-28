Защищать личные данные и проверять виртуальных друзей «на реальность» научили школьников Псковской области

15:51, 28 апреля 2021, ПАИ

Куда обратиться в случае троллинга, кибербуллинга или неадекватного поведения в Сети, как защитить личные данные, снизить уровень откровенности в личной переписке и проверить виртуальных друзей «на реальность» — школьников из районов Псковской области научили безопасному поведению в интернете. Как рассказал Псковскому агентству информации руководитель автономной некоммерческой организации Центр интеллектуального развития «Вектор» Павел Андреев, обучение прошло в рамках проекта «Безопасный интернет для школьников 4-5 классов в малых городах Псковской области». Одна из его задач — повысить осведомленность учеников об угрозах, исходящих от Всемирной паутины.

«Когда началась пандемия, все ушли в онлайн, - рассказывает Павел Андреев. - Наши дети тоже сели перед компьютером делать уроки, и мы там такого насмотрелись, что решили — их надо в этом направлении образовывать. Намеренно выбрали школьников 4-5 классов, потому что именно в этом возрасте они начинают активно пользоваться интернетом. Сделали акцент на ребятах из районов, потому что среди городских детей эта информация хоть как-то распространяется. Заявились на конкурс, потому что тема острая, а в период пандемии и вовсе необходимая. Выиграли грант, получив в качестве поддержки субсидию от администрации Псковской области, и приступили к занятиям».

За девять месяцев было проведено около 40 занятий, участие в которых приняли порядка 600 школьников из 13 муниципалитетов Псковской области. Самыми активными оказались Дедовичский, Невельский, Опочецкий и Гдовский районы. Лекции для ребят проходили в дистанционном формате. Кроме того, не менее 10 консультаций было проведено для родителей, педагогов и администраций школ.

«Очень интересный, актуальный тренинг, - отметил педагог Центра образования Опочецкого района Сергей Лемешев. - Ведущая была на одной волне с ребятами, доброжелательна, близка по духу, смогла расположить к себе школьников. Отличные жизненные примеры, доступно, наглядно, познавательно».

Участники проекта получили теоретические и практические навыки безопасного взаимодействия в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность на стадии формирования у них культуры поведения в Сети.

«Дети узнали, как проверять своих виртуальных знакомых; почему важно убрать личную информацию из соцсетей; почему нельзя участвовать в конкурсах с выигрышами или процессах, требующих ввода личных данных; узнали основные уловки мошенников и педофилов в Сети; теперь знают, куда можно обратиться в случаях троллинга, кибербуллинга или неадекватного поведения в Сети, - рассказала учитель Гдовской школы Надежда Лисянская. - Организатор быстро нашла общий язык с детьми». Со школьниками занимались специалисты по методике, разработанной международной школой безопасности «Стоп Угроза». Она имеет положительные экспертные заключения Роскомнадзора и одобрена экспертами Российской академии образования и рекомендована для проведения в школах. Методические рекомендации «Интернет-безопасность без проблем: совместный план для педагогов, родителей и детей» от команды школы безопасности «Стоп Угроза» прошли педагогическую экспертизу Федерального института развития образования РАНХИГС и получили положительное экспертное заключение.

«Мы планируем снова участвовать в грантовом конкурсе, - говорит Павел Андреев. - Очень хотим подключить к проекту псковских школьников и подобные тренинги провести и для них. Мир уже невозможно представить без современных технологий, гаджетов и интернета. И можно сколько угодно обсуждать влияние Всемирной паутины на нашу жизнь, но факт остается фактом — наши дети живут и будут жить с интернетом. В наших силах максимально обезопасить их нахождение в виртуальном пространстве. Кроме того, реализация проекта поможет родителям и школам сократить расходы по организации дополнительных уроков по интернет-безопасности для учеников 4-5 классов, поскольку они смогут посещать занятия бесплатно».

Чтобы пройти тренинг «Безопасный интернет», необязательно быть участником проекта. Можно обратиться в псковский филиал школы безопасности «Стоп Угроза», специалисты которого готовы провести занятия как для детей, так и для взрослых. Школа предлагает довольной широкий выбор тем. Среди них — «Защита от похитителя», «Моральное айкидо», «Защита от неприятностей», «Стоп наркотик» и даже «Стоп вирус». Тренинги рассчитаны на разные возрастные группы.