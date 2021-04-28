До 31 мая продлён запрет на движение по участку дороги Плотично - Кунья

16:03, 28 апреля 2021, ПАИ

До 31 мая продлен запрет на движение транспортных средств по участку автодороги регионального значения Плотично - Кунья в Куньинском районе. Это связано с работами по капитальному ремонту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В качестве объезда определены автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой и автомобильная дорога местного значения Плюхново – Кудряницы.