Ведущие эксперты в сфере экологии и технологий экологических исследований выступили в ПсковГУ

16:46, 28 апреля 2021, ПАИ

В семинаре с докладами выступили заведующий кафедрой «Экология и техносферная безопасность» Саратовского государственного технического университета имени Юрия Гагарина, доктор биологических наук, профессор Елена Тихомирова, доцент кафедры инженерной технологии и техносферной безопасности ПсковГУ Лариса Никольская, сотрудники лаборатории комплексных экологических исследований ПсковГУ Тарас Антал, Татьяна Дрозденко, Ольга Лихачёва, Владимир Борисов и Анатолий Истомин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Студентам естественно-географического факультета рассказали о современных методах и технологиях экологических и биоиндикационных исследований. Большое внимание было уделено научной работе по гранту Российского научного фонда «Создание распределенной системы экологического мониторинга водных объектов с использованием сети автоматизированных измерительных станций», реализуемому на базе ПсковГУ.

Сотрудники лаборатории комплексных экологических исследований рассказали о направлениях своей работы: биоиндикационных исследованиях с использованием фитопланктона (Татьяна Дрозденко), орнитологических исследованиях (Владимир Борисов), биоиндикационных аспектах популяционно-онтогенетических исследований (Анатолий Истомин).