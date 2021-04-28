Куда пойти на майские: праздничная афиша Псковского театра драмы

17:13, 28 апреля 2021, ПАИ

Псковичей ждут долгие десятидневные майские выходные. Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина опубликовал афишу мероприятий на праздничные дни с 1 по 10 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

В праздничную афишу театра вошло 16 спектаклей – почти каждый день по два показа. Театр надеется порадовать зрителей яркими комедиями, детскими спектаклями, со сцены будут звучать стихи Есенина и Цветаевой, а 9 Мая – монологи о войне и Победе. Более того, в праздничной афише – моноспектакль одного из лучших артистов страны Игоря Волкова.

1 и 2 мая. Детектив «Свидетельские показания» и спектакль для семейного просмотра «Я сделал крылья и летал»

Театр включил в репертуар выходных дней хит этого сезона – детектив Семена Серзина «Свидетельские показания». Так как спектакль вызвал небывалый ажиотаж у публики, было решено сыграть его в майские праздники четыре раза – дважды 1 и 2 мая. В эти же дни маленьких театралов приглашают на кукольно-драматический спектакль «Я сделал крылья и летал» по мотивам стихотворений Романа Сефа.

3 мая. Оглушительная комедия «Очень громкая премьера»

5 и 6 мая. «Позвольте вам выйти вон!», одна только малодушная психиатрия и больше ничего

Не секрет, что в праздничные дни особой популярностью пользуются комедийные постановки – 3 мая в театре сыграют комедию «Очень громкая премьера», а 5 и 6 мая – «Позвольте вам выйти вон!», спектакль по произведениям Чехова, «одна только малодушная психиатрия и больше ничего».

6 мая. Поэтический спектакль «Цветаева и саксофон»

Для тех зрителей, кому претит легкий жанр, театр включил в афишу проникновенный музыкально-поэтический диалог артистки театра Нины Семеновой и джазмена Аркадия Галковского «Цветаева и саксофон».

7 и 8 мая. Легендарный спектакль народного артиста России Игоря Волкова «Веселенькое кладбище»

7 и 8 мая у псковичей появится возможность побывать на спектакле одного из лучших артистов страны, ведущего актера Александринского театра, народного артиста России Игоря Волкова. Легендарный моноспектакль Игоря Волкова «Веселенькое кладбище» по мотивам произведений Чехова, сыгранный им более 500 раз не только в российских городах, но и в Риге, Бонне, во Франкфурте-на-Майне, теперь войдет в репертуар Псковского театра драмы.

Герой «Веселенького кладбища» – актер Погостов, собирательный образ провинциального бродячего артиста. Игорь Волков благодаря силе своего таланта иронично и легко сумел рассказать о нелепых подробностях театрального быта и самоотверженной любви к искусству.

7 и 10 мая. Поэтический спектакль «Бессонница» по творчеству Сергея Есенина

Спектакль «Бессонница» – премьера студентов актерского курса Российского государственного института сценических искусств, это попытка молодых артистов перевести лирику Сергея Есенина на язык театра, размышление о жизненном пути Есенина, напряженный поиск смыслов, стоящих за текстами поэта-хулигана, поэта-скандалиста и при этом «одного из самых сердечных лириков» эпохи.

9 мая. Документальный секстет «Дни Победы»

9 мая в афише театра новый спектакль Псковской драмы, посвященный празднику Победы, – документальный секстет «Дни Победы», проникновенный, исповедальный разговор о войне молодых людей, на чью долю выпало это испытание.

«Псковский театр драмы надеется, что праздничная афиша придется зрителям по душе. Мы старались учитывать разные предпочтения и вкусы нашей публики, непринужденную атмосферу майских каникул и особенно выделить один из самых главных праздников в году – День Победы. Кукольно-драматический спектакль, захватывающий детектив, легендарный моноспектакль Игоря Волкова, эксцентрические комедии, поэтические программы и спектакль ко Дню Победы дарит театр псковичам в майские праздники», – отметили в пресс-службе Псковского драмтеатра.