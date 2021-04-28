Студенты ПсковГУ представят Псковскую область на Российской студенческой весне в Нижнем Новгороде
Студенты Псковского государственного университета представят Псковскую область на Российской студенческой весне в Нижнем Новгороде, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.
Напомним, что студенты ПсковГУ стали победителями областного этапа конкурса «Российская студенческая весна» в нескольких номинациях.
Танцевальное направление (соло): 1 место – студентка Института образования и социальных наук ПсковГУ Анастасия Овчинникова, 2 место – студентка Института права, экономики и управления ПсковГУ София Киперман.
Танцевальное направление (коллектив): 2 место – Танцевальный коллектив «Фрезия» – номер был представлен в видеоформате, но это не помешало коллективу показать достойный результат.
Художественное слово: 1 место – студент Института образования и социальных наук ПсковГУ Всеволод Салов.
Жюри особо отметило выступление студентки Колледжа ПсковГУ Анастасии Павловой и порекомендовало её к участию в общероссийском финале конкурса.
Теперь студенты ПсковГУ будут представлять регион на конкурсе в Нижнем Новгороде.
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