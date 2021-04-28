В Псковской области работники скорой помощи получили награды от губернатора и спикера регионального парламента

17:57, 28 апреля 2021, ПАИ

За заслуги в сфере здравоохранения Псковской области, большой вклад в борьбу с пандемией COVID-19 и в связи с Днем работника скорой медицинской помощи сегодня, 28 апреля, работников скорой помощи наградили в Пскове. Церемония прошла в медиацентре Псковского агентства информации.

Награды вручали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

«Первый удар на себя приняли водители и работники службы скорой медицинской помощи, и сделали вы это достойно, хотя нагрузка была достаточно серьезная. Число вызовов в сутки достигало около одной тысячи, что в 3 раза больше, чем в обычное время. Хочу отметить, что вы с вызовом справились достойно, мы очень вам благодарны», — отметил глава региона и добавил, что в адрес сотрудников скорой помощи все больше звучат слова благодарности.

Почетной грамотой губернатора Псковской области наградили коллектив Псковской станции скорой медицинской помощи. Ее вручили главному врачу Денису Сачкову.

Почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью» отметили старшего врача Псковской станции скорой медицинской помощи Игоря Азарова.

Старшему врачу подстанции «Великолукская» Псковской станции скорой медицинской помощи Вере Ивановой и фельдшеру Псковской станции скорой помощи Сергею Трофимову присвоили звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области».

Благодарственные письма администрации Псковской вручили 10 работникам Псковской и Великолукской станций скорой помощи. Два ветерана службы получили ценные подарки.

Благодарностью Псковского областного Собрания депутатов отметили пять работников Псковской и Великолукской службы скорой помощи. Награду на торжественной церемонии им вручил председатель областного парламента Александр Котов.

«Особенно большая нагрузка выпала на вашу долю в период пандемии. Вы, несмотря на тяжелые условия, с успехом справились. Спасибо большое за ваш труд, за добросовестное отношение к делу», — отметил спикер регионального парламента.

Также поздравления от губернатора Михаила Ведерникова в этот день получили работники Порховского поста скорой помощи, а в Пскове и Великих Луках ряд работников службы скорой помощи отметили наградами от областного комитета по здравоохранению.

Фоторепортаж с мероприятия смотрите здесь.