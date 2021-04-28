Работу детского омбудсмена и соблюдение прав несовершеннолетних обсудили на социальном комитете

17:32, 28 апреля 2021, ПАИ

На заседании комитета по труду и социальной политике, прошедшем накануне 57-й сессии регионального парламента, депутаты обсудили отчёт о деятельности регионального уполномоченного по правам ребенка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Детский омбудсмен Наталия Соколова начала выступление со слов благодарности за внимание парламентариев к вопросам семьи и детства. Уполномоченный призналась, что накануне рассмотрения в Собрании ежегодного доклада хотела инициировать встречи с каждой парламентской фракцией, но из-за ковидных ограничений не смогла этого сделать. «Если есть заинтересованность, предлагаю провести такие встречи после майских праздников», - предложила Наталия Соколова и перешла к содержанию доклада.

Омбудсмен отметила, что детское население региона растёт: в 2020 году в области проживало 116 тысяч 492 ребенка, сейчас цифра вплотную приблизилась к 117 тысячам человек. В прошлом году из-за пандемии сократилось количество личных обращений к уполномоченному, но активизировалось общение через социальные сети. Лидирующая тематика связана с безопасностью несовершеннолетних. Также было много жалоб на сложности с устройством детей в учреждения образования, подвозом школьников и невозможностью попасть на приём к узким медицинским специалистам.

«По нехватке врачей проблема особенно актуальна в муниципалитетах, а в Пскове много обращений от родителей по отсутствию детской поликлиники на дальнем Завеличье», - уточнила омбудсмен.

Наталия Соколова отдельно обратила внимание депутатов на вопросы, по её мнению, на решении которых необходимо сконцентрироваться в ближайшее время. «Это реализация прав детей-инвалидов на дополнительное образование и посещение спортивных объектов. Это связано с несоблюдением требований доступности объектов и отсутствием у нас в регионе квалифицированных специалистов, умеющих работать с такими детьми. Недавний пример: ребёнок с синдромом Дауна хочет посещать бассейн, но не может – тренер не готов заниматься с ним. Должен быть социальный заказ на подготовку таких специалистов», - сказала Наталия Соколова.

Еще один актуальный вопрос связан с оказанием бесплатной юридической помощи – выделенного финансирования, по словам уполномоченного, не хватает, чтобы предоставить юридическую консультацию всем, кто в ней нуждается.

«А проблема «дети и наркотики»? Тестирование школьников и студентов проводится?» – обратился с вопросом к омбудсмену председатель комитета Виктор Антонов. По словам уполномоченного, данные региональной статистики позволяют говорить о некотором снижении остроты проблемы по сравнению с прошлыми годами. Что касается теста на наркотики, то в школах и колледжах они проводятся, но есть нюанс – подростки старше 15 лет вправе оказаться от тестирования, не ставя в известность родителей.

Заместитель председателя комитета, руководитель Псковского отделения Пенсионного фонда РФ Наталья Мельникова обозначила проблему, с которой сотрудники пенсионного фонда столкнулись при начислении выплат детям, предусмотренных указами президента. «Некоторые родители по религиозным убеждениям отказываются от получения СНИЛС, тем самым лишая своих детей права на получение денежных выплат. Таких родителей немного, но они есть», - сообщила управляющий фонда.

Коллегу поддержала главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачёва: «Я хочу сказать об этой же проблеме, но со стороны здравоохранения. Такие родители – самый сложный контингент. У многих из них дети с хроническими и генетическими заболеваниями, которые нуждаются в медицинской помощи, но достучаться до этих родителей невозможно. Это касается и ковидной темы, и прививок».

Наталия Соколова признала, что проблема действительно существует, но констатировала, что полномочий детского омбудсмена недостаточно для решения. «Тут надо прокуратуру подключать, полицию. Возможно, необходимо открывать на детей специальные счета, на которые будут перечисляться и накапливаться положенные детям деньги. Тема открытая», - согласилась уполномоченный.

В завершение Ирина Богачёва ещё раз взяла слово, на этот раз, чтобы поблагодарить Наталию Соколову за активную работу в сложный ковидный год. Все члены комитета по труду и социальной политике присоединились к словам коллеги.

Также комитет рассмотрел и поддержал проекты законов «О внесении изменений в Закон Псковской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и «О внесении изменений в статью 23 Закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области».