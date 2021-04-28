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Общество

В Палкинском районе оштрафовали двух взрослых за привлечение к курению несовершеннолетних

Предложив подросткам сигареты, мужчины нарушили закон. Фото Deposiitphotos

Прокурор Палкинского района принял участие в очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В числе рассмотренных вопросов – привлечение несовершеннолетних и иных лиц к административной ответственности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Два взрослых лица по постановлению комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав Палкинского района 11.02.2021 привлечены к административной ответственности по ст.6.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака. Как установлено в ходе рассмотрения указанных дел взрослые лица угощали подростков сигаретами.

Штраф составил 1 тысячу рублей каждому.

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