Анна Сергеева представит Псковскую область на первенстве России по боксу

19:26, 28 апреля 2021, ПАИ

С 1 по 9 мая 2021 года в Ульяновске пройдёт первенство России по боксу среди девушек 15-16 лет. Об этом ПАИ сообщила областная федерация бокса. Псковскую область представит спортсменка Анна Сергеева и тренер Алексей Орлов.

​Ульяновская область – территория, которая многие десятки лет считает бокс одним из своих любимых и главных видов спорта. В регионе огромное количество именитых спортсменов, тренеров и просто людей, которые верны этому виду спорта и гордятся его историей Пожелаем нашей землячке победы!