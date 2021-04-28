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Спорт

Анна Сергеева представит Псковскую область на первенстве России по боксу

Эта милая девушка будет представлять Псковскую область в первенстве России по боксу. Фото Псковская федерация бокса

С 1 по 9 мая 2021 года в  Ульяновске пройдёт первенство России по боксу среди девушек 15-16 лет. Об этом ПАИ сообщила областная федерация бокса. Псковскую область представит спортсменка Анна Сергеева и тренер Алексей Орлов. 
​Ульяновская область – территория, которая многие десятки лет считает бокс одним из своих любимых и главных видов спорта. В регионе огромное количество именитых спортсменов, тренеров и просто людей, которые верны этому виду спорта и гордятся его историей Пожелаем нашей землячке победы!

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