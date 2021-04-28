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Общество

В Польше изобрели мороженое от старости

Новое мороженое делают не из молока и не из сливок. Фото pixabay

Молодая девушка-ученый из Польши Катаржина Школьницка разработала мороженое, которое может замедлить процесс старения, улучшить самочувствие и когнитивные способности. Об этом сообщает The First News.

Его отличие от стандартного мороженого в том, что оно сделано из пахты, а не молока или сливок. В пахте находится в пять раз больше фосфолипидов и сфинголипидов, чем в молоке, которые поддерживают работу нервной системы, снижают уровень «плохого» холестерина, обладают противовоспалительными свойствами и замедляют старение клеток. У такого мороженого выше питательная ценность при низкой калорийности.

Благодаря пахте в мороженое не нужно добавлять искусственные добавки и химические эмульгаторы. Оно получается легким и низкокалорийным, его смело могут есть те, кто следит за фигурой, передает РенТВ со ссылкой на «Ридус». 

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