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Чистый четверг наступил у православных христиан

29 апреля, за несколько дней до Пасхи, у православных христиан наступил Великий (Чистый) четверг. Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения.

С Великого четверга и до воскресенья во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя. С Великого четверга начинаются приготовления к Пасхе. Верующим необходимо прийти в храмы, исповедаться и причаститься. В доме прибирают, пекут куличи, красят яйца. На богослужении в честь Великого четверга также вспоминают предательство Иуды и совершают освящение мира – благовонного масла для христианских обрядов.

В Чистый четверг нужно «подготовить свое тело к Пасхе». Необходимо тщательно вымыться, в особенности это касается детей и больных, ведь считается, что вода в Чистый четверг смывает все болезни и защищает от неурядиц. В Великий четверг принято подводить итог своей жизни – осмысливать, что сделал, а до чего так и не дошли руки.

Пасха в этом году приходится на 2 мая.

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