Производители в России снизили отпускные цены на яйца

08:14, 29 апреля 2021, ПАИ

В России производители в начале этой недели снизили отпускные цены на яйца, пишет газета «Известия» со ссылкой на гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюкова.

По его словам, торговые сети уже сделали запасы продукции накануне празднования Пасхи, поэтому снизили объёмы закупок у производителей. Снижение спроса на яйца повлекло за собой и уменьшение отпускной цены. Однако специалист не уточнил, на сколько процентов произошло снижение.

Гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева рассказала изданию, что отпускные цены производителей начали снижаться десять дней назад. Цены на столовое яйцо первой и второй категории снизились на 5-10 %. Она подтвердила, что торговые сети ранее закупили нужный объём яиц к православному празднику и спрос на них у производителей упал.

По последним данным Росстата, в январе средняя по стране розничная цена за десяток яиц составила 75,38 рубля, в феврале – 77,13 рубля (рост на 2 % к началу года), в марте – 81,33 рубля (почти 8 %).