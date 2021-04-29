Более 348 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

08:28, 29 апреля 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 591 тест на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 348 517, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области зарегистрирован 36 191 случай заражения коронавирусом, 26 851 пациент выздоровел, 336 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.