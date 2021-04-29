Россияне начали массово скупать купальники
В России резко выросли продажи купальников и палаток перед майскими праздниками, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».
В апреле этого года в натуральном выражении объём продаж таких товаров по сравнению с апрелем 2020 года увеличился на 1050 % и на 106 % соответственно.
Повышенный интерес у россиян также вызвали чемоданы и спальные мешки. По сравнению с прошлым годом продажи чемоданов выросли на 311 %, спальных мешков – на 250 %.
Аналитики считают, что в этом сезоне россияне возвращаются к «обычному» потреблению. Рост спроса на товары объясняется ограничениями, которые действовали в период пандемии коронавируса. После долгого пребывания дома россияне хотят путешествовать и в пределах страны.
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