Россияне начали массово скупать купальники

09:06, 29 апреля 2021, ПАИ

В России резко выросли продажи купальников и палаток перед майскими праздниками, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

В апреле этого года в натуральном выражении объём продаж таких товаров по сравнению с апрелем 2020 года увеличился на 1050 % и на 106 % соответственно.

Повышенный интерес у россиян также вызвали чемоданы и спальные мешки. По сравнению с прошлым годом продажи чемоданов выросли на 311 %, спальных мешков – на 250 %.

Аналитики считают, что в этом сезоне россияне возвращаются к «обычному» потреблению. Рост спроса на товары объясняется ограничениями, которые действовали в период пандемии коронавируса. После долгого пребывания дома россияне хотят путешествовать и в пределах страны.