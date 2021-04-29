Как купить продукты к Пасхе и не отравиться: советы Роспотребнадзора

09:31, 29 апреля 2021, ПАИ

Правила приобретения продуктов к Пасхе напомнили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в первую очередь нужно обратить внимание на яйца. Куриные яйца должны соответствовать требованиям, установленным нормативной и технической документацией, а также гигиеническим требованиям к пищевой ценности и безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья. «Красить, кстати, можно и перепелиные яйца - это оригинально и никаким традициям не противоречит», - заметили в Роспотребнадзоре.

Запрещается реализация яиц без маркировки; без наличия ветеринарного свидетельства; с нарушением целостности упаковки и в загрязненной таре; при отсутствии необходимых условий для соблюдения температурных и влажностных условий хранения; из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам, а также с загрязненной и поврежденной скорлупой; с истекшими сроками годности.

Продажа яиц в мелкорозничной сети осуществляется при температуре не выше 20 и не ниже 0 градусов. «Не забывайте проверять качество яиц в местах их продажи на овоскопе», - добавили эксперты.

Также в ведомстве перечислили безопасные способы покраски яиц. Для этого нужно использовать натуральные или пищевые красители. Среди натуральных нужно обратить внимание на следующие: лук (обычный и красный) — коричневый; чай каркаде — синий; берёзовые листья — салатовый и жёлтый; свекольный сок — бордовый и розовый; шпинат — зелёный; скорлупа грецкого ореха — жёлтый; куркума — оранжевый.

При выборе молочных продуктов необходимо внимательно изучить информацию, нанесенную на потребительскую упаковку. Если фасование продукции осуществляется организациями розничной торговли, то информация доводится до потребителя любым способом, обеспечивающим возможность обоснованного выбора этой пищевой продукции.

Информация в обязательном порядке должна содержать следующие основные сведения: наименование продукта переработки молока; массовая доля жира (в процентах); дата изготовления, срок годности и условия хранения; условия хранения после вскрытия упаковки, если качество и безопасность продукта при этом меняется; наименование и местонахождение изготовителя продуктов переработки молока; масса нетто или объем продукта переработки молока; состав продукта переработки молока с указанием входящих в него компонентов; пищевая ценность продуктов переработки молока, произведенных из цельного молока; содержание в готовом обогащенном продукте микро- и макроэлементов, витаминов, других используемых для обогащения продукта веществ с указанием отношения количества добавленных в продукт веществ к суточной дозе их потребления и особенностей употребления продукта; сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов.

Не рекомендуется покупать молочные продукты у случайных продавцов, лучше это делать только в специализированных торговых предприятиях, обеспеченных необходимым холодильным оборудованием для сохранения качества и безопасности молочной продукции.

Нужно обращать внимание на целостность упаковки, не приобретать продукт с явными признаками недоброкачественности (плесневение, скисание, брожение, ослизнение, заветренность) и молочные изделия, если они хранятся без холодильного оборудования. При возникновении сомнений в качестве и безопасности молочной продукции следует потребовать у продавца документы, подтверждающие соответствие товара требованиям законодательства о техническом регулировании (декларация о соответствии).

Что касается муки, то доброкачественная обладает слабовыраженным приятным, чуть сладковатым вкусом. В муке не допускаются кислый, горький или явно сладкий вкус, а также посторонние привкусы. Мука любого вида при разжевывании не должна давать ощущения хруста на зубах; хруст вызывается измельченными минеральными примесями. Свежая мука обладает специфическим слабовыраженным приятным запахом. Несвойственны доброкачественной муке запах затхлости, плесени и любой посторонний запах. Покупая муку, обращайте внимание на ее сорт. Самый нежный сорт муки — это высший. Лучше покупать муку в бумажных пакетах, чтобы она могла «дышать» и дольше сохранять свои свойства. Качественная мука должна быть без посторонних включений.

Как выбирать дрожжи: желательно покупать прессованные пекарские - это самый лучший вариант для домашней выпечки. Чтобы быть уверенными в том, что тесто поднимется и выпечка получится вкусной, лучше присмотреться к пачке дрожжей повнимательнее. Если целостность упаковки дрожжей нарушена, такой продукт может быть заражен микроорганизмами и тесто потеряет свойство подниматься. Признаком наличия посторонних бактерий также является неприятный запах. Запах у свежих дрожжей специфический, приятный, напоминает запах хлеба или семечек.

Попросите продавца показать вам пачку дрожжей. Дрожжи должны быть кремового или светло-серого цвета, без разводов, однородно светлые. Если у пачки дрожжей есть «заветренные» уголки, черствые и более темные, чем вся масса, продукт явно не свежий. Если дрожжи надломать, они крошатся, не оставляя следов на пальцах рук после этого.

Покупая охлажденную рыбу, необходимо обращать внимание, чтобы она не была побитой, с чистой поверхностью тела, без мутной слизи. Чешуя у свежей рыбы блестящая, выдергивается с трудом. Жабры имеют окрас от темно-красного до розового цвета, без мутной слизи. Масса глазури (ледяной корочки), нанесенной на рыбную продукцию, не должна превышать 5% от массы продукта, а для моллюсков и креветок – не более 8 % (данная информация должна быть указана на маркировке). В рыбной продукции в вакуумной упаковке не должно быть взвеси и жидкости. При выборе икры предпочтение следует отдавать продукции, выработанной по ГОСТу. Икра, изготовленная по Техническим условиям, которые разрабатываются самим производителем, зачастую не отвечает общепризнанным стандартам. Обратите внимание, что хранят икру зернистую при температуре от -4°С до -8 °С. Чтобы избежать порчи продукции до окончания срока годности, данные условия хранения следует соблюдать как в организациях торговли, так и дома.

Что касается масла растительного, то тут можно дать рекомендации по хранению продукта после покупки. Хранить ёмкость с маслом нужно в тёмном месте: закрытой полке или холодильнике, поскольку на свету разрушается ценный витамин Е – природный антиоксидант, содержащийся в масле.

Необходимо и дома помнить о правилах хранения пищевых продуктов и соблюдать правила гигиены:

- чаще и тщательно мойте руки с мылом после возвращения домой с улицы, перед едой и после посещения туалета;

- для питья используйте кипяченую, бутилированную или воду гарантированного качества;

- овощи, фрукты, ягоды тщательно мойте перед употреблением под проточной водопроводной водой, а для маленьких детей ещё и кипяченой водой;

- в домашних условиях соблюдайте сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, особенно скоропортящихся, сырые продукты и готовую пищу следует хранить раздельно;

- для обработки сырых продуктов необходимо пользоваться отдельными ножами и разделочными досками;

- тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морские продукты;

- пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике и не забывать, что это скоропортящиеся продукты;

- салаты, изделия из рубленого мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток;

- не храните скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре;

- если вы чувствуете себя нездоровым, имеете повышенную температуру, расстройство стула, тошноту, боли в животе - ни в коем случае не занимайтесь приготовлением пищи для семьи и гостей.

«Указанные выше несложные правила и советы помогут вам избежать неприятностей в предстоящие праздники. Желаем Светлой Пасхи!» - добавили в Роспотребнадзоре.