Пожарные спасли жилой дом в Пыталовском районе

09:37, 29 апреля 2021, ПАИ

29 апреля пожарные спасли жилой дом в Пыталовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сегодня около двух часов ночи в деревне Гавры Пыталовского района загорелся сарай. Один сарай выгорел полностью, в другом сарае огнём повреждена стена и кровля. В результате оперативных действий пожарным удалось спасти жилой дом и вторую хозяйственную постройку.

Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке.