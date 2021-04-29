Пожарные спасли жилой дом в Пыталовском районе
29 апреля пожарные спасли жилой дом в Пыталовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Сегодня около двух часов ночи в деревне Гавры Пыталовского района загорелся сарай. Один сарай выгорел полностью, в другом сарае огнём повреждена стена и кровля. В результате оперативных действий пожарным удалось спасти жилой дом и вторую хозяйственную постройку.
Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке.
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