Жителям дома в Пустошке перерассчитали плату за отопление после вмешательства прокуратуры

09:58, 29 апреля 2021, ПАИ

В Пустошке жителям многоквартирного дома перерассчитали плату за предоставление услуг по отоплению после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура выяснила, что в доме № 38 на улице Литвиненко муниципальное предприятие «Служба заказчика Пустошкинского района» нарушило законодательство. Согласно пункту 15 Приложения № 1 Правил «Требования к качеству коммунальных услуг» нормативная температура воздуха должна составлять в жилых помещениях не ниже +18 °C (в угловых комнатах +20 °C). Выяснилось, что не во всех жилых помещениях дома температурный режим соответствует указанным требованиям жилищного законодательства.

В адрес руководителя указанного предприятия было внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Жителям многоквартирного дома произвели перерасчет платы за некачественное предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению.