И. о. директора Ледового дворца Пскова назначен Артур Акавов

09:59, 29 апреля 2021, ПАИ

С 28 апреля и. о. директора Ледового дворца Пскова назначен известный боксёр, чемпион Европы по версии WBO и чемпион мира по версии WBF Артур Акавов. Об этом Псковскому агентству информации сообщила исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова.

По её словам, окончательное решение станет известно по итогам финальных конкурсных процедур.

Напомним, прежний директор Ледового дворца Иван Штылин покинул пост по собственному желанию.