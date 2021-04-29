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Происшествия

Убивший сожительницу из ревности порхович проведёт в колонии 7,5 лет

35-летний житель Порховского района привлечен к уголовной ответственности за убийство сожительницы и причинение вреда здоровью знакомого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре.

Вечером 1 февраля 2020 года злоумышленник после совместного распития алкогольных напитков приревновал свою сожительницу к их общему знакомому, 4 раза ударил женщину ножом и порезал соперника. Пострадавшая от полученных травм скончалась, а мужчина получил легкие травмы.

Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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