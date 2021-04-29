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Культура

Спектакль «Веселенькое кладбище» представит в Пскове народный артист России

В мае в Псковском театре драмы состоится легендарный моноспектакль «Веселенькое кладбище» ведущего актера Александринского театра, народного артиста России Игоря Волкова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в драмтеатре.

Герой «Веселенького кладбища» – актер Погостов, собирательный образ провинциального бродячего артиста. Игорь Волков иронично и легко рассказывает о нелепых подробностях театрального быта и самоотверженной любви к искусству. Артист Погостов вспоминает прошедшую жизнь и вдохновенно играет свой последний спектакль, перевоплощаясь в героев шедевров мировой драматургии – Гамлета, Хлестакова, Чебутыкина и многих других.

В начале 90-х спектакль «Веселенькое кладбище» принес Игорю Волкову известность, несколько престижных театральных наград и приглашение в Александринский театр. Актер сыграл свой моноспектакль более 500 раз не только на петербургской сцене, но и в других городах России, а также во Франкфурте-на-Майне, Бонне, Риге.

Сейчас Игорь Волков является одним из ведущих актеров Александринского театра. В его репертуаре были роли современной и классической драматургии, среди которых Горацио, Митрофанушка, Бэкон, Вершинин, Торцов, Епиходов, Ричард Уилли и многие другие. Игорь Волков сыграл более 50 театральных ролей. Фильмография артиста насчитывает несколько десятков ролей в кино: «Ночь грешников», «Сон во сне», «Владимир Святой», «Дикарка», «Трудно быть богом», «Русский ковчег», «Тайны следствия», «Белая белая ночь» и другие.

Актер много работает в жанре моноспектакля и является автором инсценировок собственных моноспектаклей.

В 2017 году Игорь Волков награжден Российской национальной театральной премией «Золотая маска» (Специальная премия жюри за актерский ансамбль в спектакле Андрия Жолдака «По ту сторону занавеса»).

Спектакль «Веселенькое кладбище» Игорь Волков представит на малой сцене Псковского театра драмы 7 и 8 мая в 19:00.

Подробности и билеты на официальном сайте театра: https://drampush.ru/repertoire/veselenkoe.

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