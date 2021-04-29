Вечер памяти архитектора-реставратора Бориса Скобельцына прошел в псковской библиотеке

11:33, 29 апреля 2021, ПАИ

В Псковской историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва прошёл вечер-портрет «Хранитель памяти былого» к 100-летию архитектора-реставратора, почетного гражданина города Пскова Бориса Степановича Скобельцына, организованный совместно с Псковским областным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и архитектуры и Народным университетом культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

К этому мероприятию в библиотеке также открылась выставка фотографий Бориса Скобельцына из фонда рукописных и редких книг Псково-Изборского объединённого музея-заповедника и выставка изданий, в которых рассказывается об этом выдающемся человеке.

Участники вечера начали с того, что вспомнили фронтовой путь Бориса Скобельцына, который был ветераном Великой Отечественной войны, а также перечислили его официальные заслуги. При этом выяснилось, что он не ценил регалий и даже пробовал отказаться от присвоенного ему незадолго до смерти звания почётного гражданина Пскова.

Заместитель председателя Псковского отделения ВООПИиК Ирина Голубева сказала, что у Бориса Скобельцына помимо всех прочих профессиональных достоинств был глаз художника, благодаря которому он видел псковские памятники старины несколько иначе, чем все остальные, и оставил нам это видение в своих фотографиях, которые имеют как научную, так и художественную ценность.

Например, на его фотографии только что отреставрированной, но ещё не побеленной церкви Рождества и Покрова от Пролома мы видим уникальную псковскую обмазку – «под рукавицу», которая отличается от обычной тем, что наносится более толстым слоем. По словам Ирины Голубевой, современные реставраторы этой псковской обмазкой, к сожалению, пренебрегают, из-за чего и Поганкины палаты, и палаты Постникова оказались «испорчены», хотя материалов для воссоздания подлинных технологий предостаточно – и, в частности, запечатлённых Борисом Скобельцыным.

Ирина Голубева добавила, что Борис Скобельцын увлекался аэросъёмкой и, например, сфотографировал, как выглядели раньше Талабские острова, благодаря чему прошлогодняя попытка изменить их историческую структуру провалилась и псковским защитникам старины удалось отстоять аутентичную планировку, в частности, острова имени Залита.

При этом Ирина Голубева напомнила, как непросты были технологии создания фотографий во времена Бориса Скобельцына: допустим, для глянцевания готовых снимков он использовал бычью желчь, научившись этому от старых мастеров.

Ирина Голубева, кроме того, рассказала, что в начале 90-х, когда многие псковские реставраторы ратовали за грандиозные преобразования, Борис Скобельцын убеждал их, что наша первоочередная задача – построить над разрушающимися памятниками крыши, законсервировать их и до поры до времени оставить в покое. Как показала дальнейшая история имения Строгановых «Волышово», он был прав, но его тогда никто не послушал.

Доктор филологических наук, профессор Псковского государственного университета Валентина Охотникова пожалела, что на выставке в историко-краеведческой библиотеке не представлены сделанные Борисом Скобельцыным фотопортреты, ведь, по её словам, он как никто видел людей, что подтверждал и Дмитрий Лихачёв, который считал фотопортреты Скобельцына самыми лучшими.

Валентина Охотникова также сказала, что Борис Скобельцын умел превращать каждый свой день рождения в праздник для всех своих друзей, потому что обязательно вывозил их за город и показывал памятники псковской старины, заражая всех вокруг своим восторгом от старинной архитектуры, когда вдруг останавливался восхищённый открывшимся видом и произносил своё любимой слово «шикарно!». Валентина Охотникова заявила, что без Бориса Скобельцына в Пскове стало скучнее жить.

Дочь Бориса Скобельцына Надежда Грошева в свою очередь рассказала, каким жизнелюбом был её отец и как, например, он частенько столовался у своего соседа по дому архитектора Ларкина, супруга которого заведовала столовой Дома Советов и в отличие от жены Скобельцына прекрасно готовила. Дошло до того, что Ларкина начала выговаривать Скобельцыной, которая увлеклась модным в то время «голоданием по Брэггу», почему она так плохо кормит мужа.

Надежда Грошева также зачитала письмо из Перми, написанное в 1965 году, в котором некая Ольга Делиховская рассыпалась в благодарностях Борису Скобельцыну за то, что он показал ей Псков и тем самым влюбил её в наш город.

Искусствовед Ольга Кошелькова добавила к этому, что Борис Скобельцын был истинным аристократом и свободным человеком, а также отличался страстным желанием «наградить» всех вокруг своими знаниями о Пскове. По её словам, Псков на протяжении многих лет «был украшен» присутствием этой «колоссальной личности», а когда Скобельцын умер, то сиротами почувствовали себя все, кто его знал.

Директор Музея «Ледовое побоище. Самолва» Владимир Потресов был знаком с Борисом Скобельцыным всего несколько часов ровно 30 лет назад, когда общался с юбиляром в качестве корреспондента журнала «Огонёк», но с удовольствием рассказал, какое неизгладимое впечатление произвёл на него этот выдающийся человек, который был истинным «гением места», как называлась рубрика, которую вёл в журнале Потресов.

Главный хранитель Псково-Изборского музея Мария Проценко пригласила всех на выставку, которая откроется в палатах Постникова в день 100-летия Бориса Скобельцына – 30 апреля. На этой выставке будут представлены редчайшие вещи из музейного фонда Скобельцына – например, жалованная грамота роду Скобельцыных от царя Алексея Михайловича, а также альбом уездной барышни с автографами подруг Пушкина.

Встреча в библиотеке завершилась просмотром документального фильма «Борис Скобельцын. Архитектурные летописи», который опубликован в интернете.