Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более восьми тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 8 442 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

28 апреля в стране зафиксировано 364 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России выявлено 9 284 новых случая заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 29 апреля в России выявлено 4 796 557 случаев заболевания коронавирусом, 4 419 540 человек выздоровело, 109 731 – умер. В Псковской области зарегистрирован 36 191 случай заражения коронавирусом, 26 851 пациент выздоровел, 336 человек умерло.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

29 апреля 2021

Избраны новые члены Общественной палаты Псковской области
29 апреля 2021

Приёмная кампания в вузах России начнётся 20 июня
29 апреля 2021

Утверждены границы охранных зон церкви Михаила Архангела в Кобыльем Городище
29 апреля 2021

Псковичам ответили на вопрос о запрете продажи алкоголя на майских выходных

29 апреля 2021

За последние три года медики не фиксировали беременности у псковских подростков
29 апреля 2021

Закон об использовании лесов охотхозяйствами в Псковской области утратил силу
29 апреля 2021

ПсковГУ вошёл в топ-10 вузов с наибольшим приростом бюджетных мест
29 апреля 2021

Число обращений к уполномоченному по правам человека снизилось в Псковской области


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...