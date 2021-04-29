Более восьми тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

11:49, 29 апреля 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 8 442 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

28 апреля в стране зафиксировано 364 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России выявлено 9 284 новых случая заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 29 апреля в России выявлено 4 796 557 случаев заболевания коронавирусом, 4 419 540 человек выздоровело, 109 731 – умер. В Псковской области зарегистрирован 36 191 случай заражения коронавирусом, 26 851 пациент выздоровел, 336 человек умерло.