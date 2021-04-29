Советы дачникам: что нужно не забыть, уезжая из города

13:04, 29 апреля 2021, ПАИ

Близятся майские праздники, и вереницы горожан тянутся на свои дачи, в сады и на загородные участки. МТС сделала небольшую напоминалку дачникам о том, что нужно не забыть, уезжая из города:

1. Погода и тепло

Хотя весна уже вовсю радует нас солнечными денечками, по ночам еще напоминает о себе зима. Уезжая на дачу, посмотрите прогноз погоды на ближайшие дни. Запаситесь теплой одеждой по сезону. На всякий случай прихватите резиновые сапоги и непромокаемые плащи. Если необходимо, купите небольшой обогреватель.

2. Безопасность и насекомые

Весна, конечно, повод порадоваться первоцветам и пению птиц, но не стоит забывать и об опасностях этого сезона: это самое активное время для клещей. Поэтому, выбираясь на природу, обязательно обработайтесь защитой от насекомых, не забудьте о домашних питомцах! Если есть возможность, имеет смысл обработать весь участок. А после уже не паниковать при виде любой букашки.

3. Позаботьтесь о близких

Перед тем как отправитесь в лес или окажетесь в незнакомой местности, прочитайте и расскажите своим близким правила поведения на природе: одеться в яркую одежду, по пути оставлять метки, не подходить близко к воде и не ступать на подтаявший лед. Позаботьтесь о том, чтобы на начало прогулки у всех были заряжены гаджеты. Детям и пожилым родственникам можно подарить часы или браслеты с трекерами, которые помогут отслеживать их место положения и в случае необходимости прийти на помощь.

4. Досуг и развлечения

Не все готовы за городом полностью отказаться от привычек цивилизации: любимого кино, передачи или серфинга в интернете. Чтобы не остаться на даче без всего этого, подключите Спутниковое ТВ и мобильный интернет. МТС к началу сезона подготовила комплексное предложение, куда входят одновременно четыре услуги: спутниковое телевидение, мобильная связь, мобильный доступ в интернет через роутер на несколько устройств и подписка на онлайн-кинотеатр KION.

5. Отдых на природе

За город большинство из нас едет отдохнуть от городской суеты. И лучше всего – отдых активный. Не забудьте спортинвентарь: мячи, ракетки, фрисби. И куда уж на природе без шашлыков! Но помните, в этом году в силу вступил закон о запрете разведения огня даже на дачных участках. Жарить мясо на открытом огне можно только в специально оборудованных местах! Продукты для барбекю покупайте только в проверенных местах и обязательно проверяйте сроки хранения.

Надеемся, подборка наших советов поможет вам отлично провести праздники на даче, отдохнуть, набраться сил после зимы и радоваться весне и скорому лету.