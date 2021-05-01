Во Дворе Постникова откроется выставка «Лики прошлого. Возвращение»

10:58, 01 мая 2021, ПАИ

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С 6 мая во Дворе Постникова откроется выставка «Лики прошлого. Возвращение». Об этом сообщается в группе Псковского музея-заповедника в «ВКонтакте».

Выставка будет располагаться в пяти залах палат Постниковых и откроет посетителям историю русской культурной жизни 15 – 18 веков. На выставке можно будет увидеть уникальные отреставрированные экспонаты: иконы, плащаницы, евангелие, деревянные скульптуры и лицевое шитьё.

«Памятники истории и культуры этого периода фиксирует переход от Средних веков к Новому времени», - отметили организаторы выставки.

Также зрителям будет представлена отреставрированная икона «Святая Троица с предстоящими избранными святыми», которая недавно была возвращена во Псков.

Выставка будет работать ежедневно, кроме вторника, с 11:00 до 18:00.