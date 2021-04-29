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Михаил Ведерников: Майские праздники несут дополнительные эпидемиологические риски

Майские праздники несут дополнительные эпидемиологические риски, которые могут сказаться на картине заболеваемости коронавирусом в Псковской области. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией 29 апреля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона уточнил, что на майские праздники численность пребывающего на территории области населения традиционно увеличивается почти в два раза. Помимо этого, стоит учитывать и весенние погодные условия, которые также способствуют распространению всех ОРВИ-заболеваний.

«Эпидситуация остаётся сложной, но контролируемой, - продолжил Михаил Ведерников. - В этом месяце динамика распространения заболеваемости не стабилизировалась. Если на позапрошлой неделе мы зафиксировали рост, то на прошлой было снижение около 6%». По его словам, есть ряд факторов, которые способствуют распространению новой коронавирусной инфекции. Для Псковской области характерна достаточно высокая миграция населения, которую усиливают дачный и туристический сезон, а также большое количество транзитных пассажиров.

Глава региона также напомнил о сложной ситуации в мире – буквально на прошлой неделе был зафиксирован очередной международный антирекорд, почти 900 тыс. новых случаев в сутки. «Всё перечисленное приводит к достаточно высоким показателям заболеваемости. Тем не менее мы постоянно мониторим ситуацию, прогнозируем возможные риски и к этому непростому периоду подготовились заранее», - подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, несмотря на все сложности, система здравоохранения с текущей динамикой заболевания справляется. В частности, доля свободного коронавирусного коечного фонда на протяжении всего апреля держалась на уровне 25-30% и сейчас составляет 29,4%.

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