Андрей Поляков возглавил Центр туризма и творческих индустрий Пскова

12:54, 29 апреля 2021, ПАИ

На 49-й сессии депутаты Псковской городской Думы путём тайного голосования утвердили кандидатуру Андрея Полякова на должность руководителя муниципального автономного учреждения «Центр туризма и творческих индустрий Пскова».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, из 22 присутствующих депутатов 15 проголосовали за данную кандидатуру.

Напомним, 26 апреля было зарегистрировано новое муниципальное учреждение – «Центр туризма и творческих индустрий Пскова». В высокий туристический сезон предприятие будет активно заниматься деятельностью в сфере въездного туризма. В низкий сезон – работать с образовательными учреждениями: проводить мастер-классы, экскурсии. Специалисты уже разработали несколько пешеходных туристических маршрутов и один – велосипедный по Окольному городу.

Андрей Поляков в 2006 году окончил Псковский государственный политехнический институт по специальности «туризм и гостеприимство». Стаж его работы на руководящих должностях составляет три года.