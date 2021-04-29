Пожилые жители Псковской области активно прививаются от коронавируса

16:09, 29 апреля 2021, ПАИ

В Псковской области хорошими темпами идёт вакцинация от коронавируса граждан старше 60 лет – в общем числе вакцинированных их доля составляет 55%. В среднем по России этот показатель равен 47%, заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией 29 апреля. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Это говорит о том, что мы своевременно перевели требование о самоизоляции для пожилого населения в рекомендации, чтобы открыть доступ для прививки», - заметил глава региона.

Он подчеркнул, что регион уверенными темпами продвигается в части массовой вакцинации. Первым компонентом привиты уже 44,2 тыс. жителей Псковской области, что составляет 14,2% от взрослого населения, подлежащего вакцинации. «Хорошие, высокие результаты показывает практика вакцинации в торговых центрах – в ближайшие дни к «Империалу» и «Акваполису» в Пскове добавится «Апельсин» в Великих Луках и «Фьорд Плаза» в Пскове, - добавил Михаил Ведерников.