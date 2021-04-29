Приёмная кампания в вузах России начнётся 20 июня

14:07, 29 апреля 2021, ПАИ

В вузах России начнут принимать документы от абитуриентов с 20 июня, пишет «Парламентская газета».

«Приём документов в вузы начнётся 20 июня, вторая дата такая значимая – это 29 июля, когда закончится приём документов, и 17 августа – это уже окончательные все процедуры, связанные с зачислением в вузы», – рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

По мнению Валерия Фалькова, в этом году приёмная кампания пройдёт более спокойно, благодаря улучшению эпидобстановки. Как и в прошлом году, поступающим будет возможна удалённая подача документов.

Глава ведомства также отметил, что в этом году появилось ещё 34 747 бюджетных мест, большая часть которых направлена в регионы.