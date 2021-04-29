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Призовые места завоевали псковичи на летней спартакиаде России по самбо

Псковские спортсмены завоевали призовые места на V летней Спартакиаде молодежи России по самбо, состязания проходили в Калининграде. Турнир собрал спортсменов из Санкт-Петербурга и области, Калининграда, Вологодска, Мурманска, Коми, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Псков представляли семь спортсменов, с первыми местами вернулись Полина Ванюхина и Иван Драничников. Дарья Стреновская стала второй в своей весовой категории, и с бронзовой медалью вернулся Михаил Васильев.

«Первая схватка прошла очень быстро, я смогла сделать бросок на 4 балла, а потом применила болевой на ногу, соперница сдалась за одну минуту. Вторая далась тяжелее, но я справилась», - отметила Полина Ванюхина.

Следующий этап - Казань, где пройдет финал спартакиады России с 16 по 18 июня. Псков представят Полина Ванюхина, Дарья Стреновская и Иван Драничников.

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